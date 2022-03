"LGBTQ no es algo permanente, no es algo malo", dice senadora estatal republicana por Florida

"LGBTQ no es algo permanente, no es algo malo", dijo la senadora estatal republicana Ileana Garcia, luego de que el martes el Senado de Florida aprobara el proyecto de ley conocido como "Don't Say Gay" ("No digas gay", en español). Con esto, se prohibiría enseñar sobre orientación sexual e identidad de género en las aulas; el polémico proyecto —aprobado por la Cámara estatal a finales de febrero— fue enviado al escritorio del gobernador Ron DeSantis, quien ha señalado su apoyo a la medida.