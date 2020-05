CNN obtuvo un video en que se ve el primer contacto de la policía con George Floyd, que según las autoridades, se parecía a alguien que habría intentado usar un billete falso. La policía saca al hombre de su propio auto y lo mantiene esposado por varios minutos contra una pared sin indicios visibles de violencia, la policía dice que Floyd trató de “resisitirse”, aunque eso no se ve en los videos que tenemos. El abogado de la familia de Floyd dice que existen otros videos del incidente y que además los policías portaban cámaras enganchadas en sus uniformes. Cuatro policías de Minneapolis fueron despedidos por su participación en la muerte de Floyd esta semana. El primer video del incidente, que fue ampliamente compartido y comentado en redes sociales, muestra a Floyd, un hombre negro de 46 años, sometido sobre el suelo, con el cuello inmovilizado debajo de la rodilla de un policía. Se le puede escuchar decir que siente dolor y no puede respirar. Floyd murió en un hospital poco tiempo después. El video no capturó lo que condujo al arresto o lo que la policía describió como el hombre resistiéndose al arresto. El FBI está investigando si en el incidente ocurrieron violaciones a nivel federal. Los funcionarios involucrados ya han sido identificados y ninguno de los abogados que los representan han querido hacer declaraciones.