"Quisiera tener un dragón para volar hasta el Kremlin": autor de "Game of Thrones" sobre amenaza nuclear de Putin

George R.R. Martin, creador del universo de Game of Thrones, habló con "The Late Show with Stephen Colbert" sobre cómo le preocupa el cambio climático y la amenaza nuclear del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Además, el autor adelantó cómo avanza el nuevo libro de la saga "Canción de hielo y fuego", en la que se inspiraron las series de HBO.