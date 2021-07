Buscamos ser personas, dice Gerónimo Carolina, primera persona no binaria con DNI argentino

Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en reconocer en sus documentos de identidad a las personas no binarias, es decir, aquellas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino. Gerónimo Carolina fue la primera persona no binaria en recibir el DNI argentino. Este sábado en Conecta2, habló sobre hacia dónde va Argentina luego de esta implementación.