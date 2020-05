El jugador de la NBA, Stephen Curry, contactó a la enfermera Shelby Delaney en Oakland, Estados Unidos, para agradecerle por su trabajo. La enfermera, admiradora de Curry, le muestró al jugador su camiseta debajo del uniforme. Otra historia inspiradora es de Jennifer Knox, propietaria de The Sand Bar en Tybee Island, Georgia, quien retiró más de US$ 3.000 de decoración para dárselo a sus empleados. Knox le dio US$ 600 a seis de sus empleados para que tengan un alivio en medio de la disminución laboral por la cuarentena.