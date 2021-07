La actriz Gillian Anderson abandona el sostén

La actriz Gillian Anderson, conocida por su interpretación como Margaret Thatcher en la serie "The Crown", decidió no usar más el sostén. Así lo manifestó la actriz ante sus miles de seguidores en una transmisión en vivo en Instagram. Gillian confiesa que lo siente incómodo y que no le importan si sus pechos le llegan hasta el ombligo. ¿Qué opinan sus seguidores ante este comentario? Mira los detalles en el video.