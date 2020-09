2 glaciares antárticos comienzan a desintegrarse por el calentamiento global

Los glaciares de la isla Pine y Thwaites, ubicados uno al lado del otro en la Antártida, se encuentran en la fase inicial de desintegración por el calentamiento global, lo que representa el 5% del aumento del nivel del mar, advirtió un estudio científico de la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.