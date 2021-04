«Las aspersiones con glifosato no funcionan», dice político colombiano

«Las aspersiones con glifosato son una estrategia que no funciona, son una verdadera estrategia fallida para combatir los cultivos de uso ilícito» dice Carlos Ardila, congresista por el Partido Liberal Colombiano. Ardila insiste en que no solo es una técnica que no es rentable, sino además señala cómo otros países, como Francia y Alemania, están prohibiendo el uso de este producto porque provoca cáncer y otras enfermedades perjudiciales para la salud.