Batalla de gobernadores en EE.UU.: ¿quiénes se molestan con los antivacunas y quiénes los apoyan?

"Son las personas no vacunadas las que nos están defraudando", dijo la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, quien, al igual que el gobernador de Missouri, Mike Parson, señalan los daños que ocasionan aquellos que no quieren vacunarse contra el covid-19 ni toman medidas para evitar contagios. Del otro lado de la moneda están los gobernadores de Texas, Tennessee y Oklahoma, quienes se manifiestan a favor de que sus residentes elijan si quieren vacunarse o no, al igual que el uso de las mascarillas.