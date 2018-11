GoFundMe devolverá dinero a donantes de historia falsa

GoFundMe, una plataforma colaborativa, devolverá $US 400.000 a 14.000 donantes que aportaron fondos para un veterano que vivía en las calles. El indigente se hizo conocido por haber dado sus últimos $US 20 a una pareja que se había quedado sin gasolina. El veterano, Johnny Bobbitt, demandó a Mark D'Amico y a Kate McClure por no haberle entregado el dinero. Tras investigar el caso, las autoridades determinaron que la historia era falsa. Ahora los tres enfrentan cargos de conspiración y robo por engaño.