La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. da la razón a Google frente a Oracle

La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. falló a favor de la empresa Google en una demanda presentada por la compañía Oracle contra el gigante del internet. Oracle reclamaba US$ 9.000 millones por violar los derechos de autor, argumentando que Google copió unos de sus programas informáticos para desarrollar software en sus teléfonos de la versión Android. La Corte Suprema falló que esa parte del software no se puede patentar y que, por tanto, no hay violación en los derechos de autor.