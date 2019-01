A medida que se acerca la fecha límite para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, un grupo cada vez más activo con vínculos de extrema derecha acosa a políticos y periodistas. La primera ministra británica, Theresa May, se enfrenta a una dura batalla para obtener apoyo para el brexit. May argumentará que el Parlamento debe respaldarla o enfrentar la posibilidad de un "no acuerdo".