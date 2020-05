Greta Thunberg dice que tuvo síntomas de coronavirus, pero en Suecia no pudo hacerse la prueba

“Estamos hablando de simplemente lavarnos las manos y quedarse en casa; pero muchas personas en todo el mundo no tienen acceso a agua potable o servicios sanitarios, ni siquiera tienen esa posibilidad, ni siquiera tienen una casa dónde quedarse. Así que es muy difícil para muchos mantener el distanciamiento social; por eso es que necesitamos ayudar a estas personas que son los más vulnerables en esta crisis en formas que quizá no nos podríamos imaginar”, señala la activista contra el cambio climático Greta Thunberg al conversar con Anderson Cooper y Sanjay Gupta en el Foro Global de CNN sobre el nuevo coronavirus. Thunberg donó US$ 100.000 a Unicef para ayudar a los niños durante la crisis y pide al público escuchar a los científicos y a los expertos durante la pandemia. Anderson Coooper también respondió algunas críticas que consideraban controversial la inclusión de Thunberg, quien cree haber tenido coronavirus al igual que su padre, como invitada al programa debido a que ella no es una experta en epidemiología o salud; Cooper recordó que foros anteriores han incluido a varios tipos de personalidades que tampoco son expertos, como la cantante Alicia Keys o el director de cine Spike Lee.