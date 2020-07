La activista Greta Thunberg donará US$ 114.000 para luchar contra el covid-19 en la Amazonía brasileña. La donación será para la organización “Fridays for Future Brasil” y otros US$ 114.000 a la fundación “Stop Ecocide” de Holanda, que busca hacer del ecocidio un crimen internacional. MIRA: Greta Thunberg: Nuestras acciones pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para muchos otros