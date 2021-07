La representante demócrata por California, Norma Torres, se reunió con el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido de su cargo por la fiscal general Consuelo Porras. En entrevista con Fernando del Rincón, la legisladora señaló que Porras no pudo destituir a Sandoval sin el consentimiento del presidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, el mandatario dijo este martes que el problema de Sandoval es del Ministerio Público y que el Gobierno no intervino en los asuntos de la Justicia. El mandatario agregó que él no tuvo ninguna injerencia en ese caso que fue decisión, según aseguró, de la fiscal general Porras. Tras la destitución, la fiscal justificó su decisión citando aspectos de la gestión de Sandoval que, según ella, reflejarían una parcialidad del ahora exfuncionario en el tratamiento de distintos casos. Sandoval niega las acusaciones de Porras. CNN no ha podido confirmar de manera independiente que el presidente Giammattei estaría detrás de la destitución de Sandoval.