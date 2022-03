Cientos de ciudadanos decidieron regresar a Ucrania para luchar por su país

No hay cifras oficiales, pero los muertos se van sumando, los daños son incalculables y el sufrimiento que invade a Ucrania cada día parece no tener fin. Los ataques rusos no cesan y Mariupol parece ser la ciudad que más los está padeciendo. Según la ONU, ya son más de tres millones de personas las que han salido de Ucrania. Sin embargo unas 360.000 regresaron para pelear por la libertad de su país. La guerra atraviesa su tercera semana y esto es lo más reciente.