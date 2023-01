Soledar ya cayó... ¿es Bakhmut el próximo bastión ucraniano en caer en manos rusas?

La situación en la ciudad ucraniana de Soledar sigue sin estar clara. Hace unos días, Yevgeny Prigozhin, líder de la empresa militar privada rusa Wagner, anunció que su grupo tenía el control de toda el área. No obstante, los funcionarios ucranianos disputan la afirmación. No muy lejos de Soledar se encuentra Bakhmut, en donde muchos ucranianos que no han podido evacuar se preguntan si su ciudad podría ser el siguiente objetivo de las tropas rusas. Ben Wedeman, enviado especial de CNN, tiene el informe desde Ucrania.