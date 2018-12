Los hackers que infiltraron la red diplomática de la Unión Europea hicieron un seguimiento de sus comunicaciones durante años, de acuerdo con un informe de The New York Times. Los mensajes fueron descubiertos por la firma de ciberseguridad Area One. CNN no ha revisado los documentos, pero exponen las preocupaciones más grandes y serias de los países de todo el mundo. Sobre las negociaciones de Trump con China, el presidente Xi Jinping dijo, según estos cables, que trabajar con Trump es como una "pelea de boxeo de estilo libre, sin reglas". Con respecto a las relaciones con Rusia, los diplomáticos europeos describen la reunión entre Trump y el presidente Putin, en Finlandia, en julio, como "exitosa", al menos para Putin, no necesariamente para Trump. A pesar de que EE.UU. se retiró del acuerdo con Irán, los cables muestran que los diplomáticos europeos solicitan financiar exportaciones a Irán, para incitar a ese país a seguir cumpliendo con el acuerdo de 2015.