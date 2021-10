5 cosas: secuestradores de misioneros en Haití piden US$ 17 millones

En Haití, los secuestradores de un grupo de misioneros estadounidenses y canadienses, piden una recompensa de US$ 17 millones, según informó un alto funcionario local citado por The Walls Street Journal. Un vocero dijo que autoridades en Japón investigan la altitud y el lugar exacto del lanzamiento de 2 misiles balísticos que dicen que realizó Corea del Norte este martes. Coreal del Norte no ha hecho comentarios. En Estados Unidos, unos 4.500 agentes de la Policía de Chicago no han informado sobre su vacunación , tal como lo indica el mandato estatal. El expresidente de EE.UU., Donald Trump, presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito de Washington para mantener en secreto documentos relacionados con la insurrección del 6 enero. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el enviado especial de Estados Unidos para asuntos del clima, John Kerry.