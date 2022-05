Harry Styles hace un video musical de US$ 300 con James Corden para una canción de su nuevo álbum

El presentador de "The Late Late Show", James Corden, dirigió un video musical improvisado con la estrella del pop Harry Styles. El dúo intentó producirlo con US$ 300 y en tres horas en un apartamento de Nueva York al parecer escogido al azar. "Estamos aquí en Brooklyn, Nueva York, con el único, el Sr. Harry Styles. Tenemos tres horas y US$ 300 para grabar un video musical para una canción del nuevo álbum de Harry", dijo Corden.