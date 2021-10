¿Cómo surgió la casa Targaryen? HBO publica tráiler de "House of the Dragon", precuela de "Game of Thrones"

HBO dio a conocer el primer tráiler de la serie "House of the Dragon" que es la precuela de la exitosa "Game of Thrones". La historia se basa en una de las novelas de la saga de fantasía "A Song of Ice and Fire" y cuenta los eventos que ocurrieron 200 años antes de los sucesos en "Juego de Tronos". La serie se estrena en 2022 en HBO Max, que es parte de WarnerMedia, casa matriz de CNN.