Henry Ross Perot nació en Texarkana, Texas en 1930 y logró amasar una fortuna superior a los US$ 4.000 millones. Perot logró reconocimiento no solo por su habilidad para los negocios, sino que sedujo a muchos por sus propuestas políticas. En 1992, Perot se lanzó como candidato independiente a la presidencia, a pesar de no tener experiencia política. Su éxito como empresario y una organización de voluntarios lo impulsó en la contienda que, a la postre, perjudicó electoralmente al partido republicano. Los detalles en #CierreDirecto.