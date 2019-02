Hoda Muthana, mujer que se radicalizó y viajó a Siria en 2014, nació en Alabama, pero el Secretario de Estado, Mike Pompeo, dice que no es ciudadana de Estados Unidos. Muthana quiere regresar al país aun si debe someterse a la justicia. Pompeo dice que no se le permitirá regresar al país, aunque no explicó porque desconoce la ciudadanía de la joven.