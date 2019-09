La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, fue sentenciada a 58 años de prisión luego de que un tribunal en materia de corrupción la declarara culpable de tres delitos de apropiación indebida y ocho de fraude. A Bonilla de Lobo se le acusa de haber retirado de una cuenta bancaria del despacho de la primera dama alrededor de US$ 500.000 que fueron transferidos a una cuenta personal cinco días antes de dejar su cargo en enero de 2014. La ex primera dama se ha declarado inocente de los cargos y su defensa anunció que apelará la decisión. Lo hablamos con el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo.