Por primera vez en 10 años, la economía de Hong Kong entra en recesión. Después de 5 meses de protestas contra el Gobierno, los resultados son cada vez más desalentadores. Por una parte, el turismo se ha desplomado en un 37% por tres trimestres consecutivos. A pesar de los estímulos económicos que brinda el Gobierno para aliviar la situación, el panorama no parece mejorar. Hasta el momento, ha proporcionado un estímulo de 2.400 millones de dólares para salvar empleos, más un aporte de 255 millones de dólares destinados a las pequeñas empresas. Sin embargo, comerciantes afectados aseguran que no es tan fácil acceder a esas ayudas, pues dicen que gran parte de estos fondos son préstamos y temen no poder pagarlos en el futuro.