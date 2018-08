El cantantautor de origen nicaragüense Hernaldo Zúñiga señaló que lo que ocurre en su país no “tiene nada que ver con un marco ideológico”, pues no hay una confrontación ni de doctrina, ni de modelo de país ni de sistema económico. Para él, “el uso del sandinismo ha sido una bandera usurpada”. En ese sentido agregó que los responsables de esta situación no son sandinistas, sino un grupo nuevo que se podría llamar “orteguismo”.