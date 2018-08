Según la revista Esquire, los productores de James Bond están pensando en Idris Elba como el próximo Agente 007. Sin embargo, en el pasado, el propio Elba comentó que él no iba a interpretar a James Bond y agregó que el próximo 007 debería ser una mujer. Esto no desanima a los productores de la película ya que nuevos informes de The Independent indican que Elba sigue siendo el favorito para interpretar al conocido agente especial.