"La Iglesia lo sabía y se calló". El relato de una supuesta víctima del obispo Franscico Cox

Chile es uno de los país más afectados por los escándalos de abuso sexual dentro de la Iglesia católica. La Iglesia ha reconocido no haber estado a la altura, pese a todo su actuación tras conocerse los casos no ha estado exento de polémica. Los casos se acumulan y no dejan de florecer. Uno de los más recientes en salir a la luz es el de Hernán Godoy, quién asegura fue abusado por el obispo Francisco Cox y quien asegura que los hechos ocurrieron con el conocimiento de la Iglesia. Kay Guerrero con los detalles.