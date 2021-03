Conoce la diferencia entre la reforma de impuestos de Trump y el paquete de estímulo de Biden

En 2017, una persona en EE.UU. que ganaba hasta US$ 25.000 anuales recibió un descuento de impuestos de US$ 60, mientras que una persona con ingresos superiores a US$ 3,4 millones anuales recibió un descuento de US$ 193.000. El nuevo paquete de estímulo impulsado por el presidente Joe Biden y aprobado por el Congreso de EE.UU. apoyará a las rentas con menos ingresos: supondrá un descuento de US$ 2.800 para las personas con ingresos de hasta US$ 25.000 al año, y para las familias con hijos, el descuento llegará hasta los US$ 7.700.