El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió este martes contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y aseguró que "no sirve para nada". Según López Obrador, la institución le cuesta a México más de US$ 55 millones y ese dinero podría servir para otros rubros de asistencia social. Desde la semana pasada, el pleno del INAI no puede sesionar por falta de comisionados, mismos que deben ser designados por el Senado mexicano.