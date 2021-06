Los bosques de gran altura de las Montañas Rocosas de Estados Unidos arden más ahora que en cualquier otro momento de los últimos 2.000 años, dice un estudio. Esto como consecuencia de la sequía ocasionada por el cambio climático. El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, concluye que los incendios forestales en algunos bosques no tienen precedentes.