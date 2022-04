El autor y columnista económico de The New York Times Eduardo Porter habla con José Antonio Montenegro en "GloboEconomía" sobre el fenómeno de la inflación actual, y dice que no es correcto decir que la inflación en Estados Unidos "es producto de la gestión fiscal de la administración de Biden". Conoce las razones aquí. "GloboEconomía" se emite los sábados a las 7 p.m., hora de Miami, y los domingos a las 12:30 p.m., hora de Miami.