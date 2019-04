La iglesia First and Summerfield en New Haven, Connecticut, decidió hacer una exposición con fotos de los 500 días que lleva el ecuatoriano Nelson Pinos dentro de la iglesia. Pinos es uno de los 41 inmigrantes en EE.UU. que han buscado asilo en una iglesia para evitar la deportación. El ecuatoriano ha permanecido en la iglesia desde noviembre de 2017.