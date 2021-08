Frustran robo de pintura de Claude Monet en museo de Países Bajos

Dos hombres intentaron robar una preciada pintura de Claude Monet valuada en US$ 1,4 millones. El atraco fue frustrado por el personal del museo Zaans, ubicado en la ciudad de Zaandam, Países Bajos y por transeúntes. Los ladrones lograron huir, pero sin el preciado botín, que se trataba del óleo "The voorzaan and the westerhem", que en este momento se encuentra bajo inspección para cerciorarse si no fue dañado.