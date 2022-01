Es difícil pronosticar el comportamiento de los intereses en EE.UU., afirma experto en economía

Eduardo Porter, columnista económico de The New York Times, en conversación con José Antonio Montenegro en GloboEconomía, dijo que "es muy peligroso hacer pronósticos firmes con lo que va a ocurrir con los tipos de interés" porque aún no están del todo claros muchos de los datos a los que se accede y eso genera una enorme incertidumbre. GloboEconomía se emite los sábados a las 7:00 P.M. y los domingos a las 8:30 A.M. y 12:30 P.M., hora de Miami.