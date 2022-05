¿Por qué México registra un conteo mayor a las 100.000 personas reportadas como desaparecidas?

Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, explica por qué México registró un conteo mayor a las 100.000 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas. La funcionaria reconoce que no hay un conteo de cuántos casos más no se reportan y, por lo tanto, no se cuentan. Quintana dice que no tiene conocimiento de que haya otro país en el mundo con un registro público de desaparecidos.