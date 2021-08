"No lo hagan, no hay ninguna evidencia de que eso funcione", dice el Dr. Anthony Fauci a aquellas personas que pretenden usar la ivermectina para combatir el covid-19. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. insiste en que el fármaco puede ser tóxico y quienes lo tomen pueden enfermarse no por covid-19, sino por la ingesta de este producto.