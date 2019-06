Jefe Diego: “López Obrador no respeta la ley”

Andrés Manuel López Obrador hizo varias promesas durante su campaña presidencial, promesas que, según algunos, no se están cumpliendo. Diego Fernández de Cevallos, excandidato presidencial del PAN y expresidente del Senado de México, asegura que AMLO no se respeta a sí mismo ni a la ley. Fernández de Cevallos dice que lo peor está por venir, si el presidente de México no cumple con las normativas de su país.