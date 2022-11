Jennifer Lawrence se arrepiente de no haberle hecho caso a los consejos de Adele

Jennifer Lawrence reveló en una entrevista para The New York Times que Adele no es solamente una gran cantante, asegura que la superestrella es muy buena dando consejos. La actriz confesó que se arrepiente de no haberle hecho caso sobre un papel que luego iba a coprotagonizar en una de sus películas.

Mira también: Jennifer Lawrence siente que ser madre es como comenzar a vivir de nuevo