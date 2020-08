El exvicepresidente Joe Biden aceptó la candidatura presidencial del Partido Demócrata para las elecciones de 2020 en Estados Unidos: “Trabajaré para los que me hayan apoyado como para los que no hayan votado por mí […] esta campaña no es una para ganar votos, se trata del corazón y el alma de este país […] esta elección va a cambiar nuestras vidas; aquí determinaremos el aspecto de nuestro país por mucho tiempo”. Biden también criticó la gestión de Trump respecto al manejo de la pandemia de coronavirus: “Juzguen a este presidente por los hechos; 5 millones de estadounidenses infectados por covid-19, 170.000 que han muerto, de lejos el peor desempeño de cualquier nación de la Tierra”.