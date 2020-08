“Como presidente, el primer paso que daré será controlar el virus que ha arruinado tantas vidas […] Si soy presidente el primer día, implementaremos la estrategia nacional que he estado trazando desde marzo […] haré lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Nuestro presidente actual ha fallado en su deber más básico para con esta nación. No pudo protegernos. No pudo proteger a Estados Unidos. Y, mis compatriotas, eso es imperdonable”, dijo el exvicepresidente Joe Biden al criticar la gestión de Donald Trump respecto de la pandemia de coronavirus en su discurso de aceptación de la candidatura presidencial para las elecciones de 2020 en la Convención Nacional Demócrata.