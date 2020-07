“Creo que él también ve el aspecto político de eso, ya sabes, el hecho de que lo haga parecer débil, algo que nunca le gusta parecer, y también porque sería una concesión reconocer que, de alguna manera, el virus es más grave de lo que él quiere que sea. En el libro cuento que en los primeros días de enero y febrero, cuando el personal del Consejo de Seguridad Nacional y del Centro para el Control de Enfermedades hablaba sobre los riesgos de esto, él no quería saber nada al respecto. No quería escuchar comentarios negativos sobre el presidente de China Xi Jinping. No quería preocuparse por un impacto negativo en la economía de los EE.UU., lo que socavaría su reelección. Entonces, creo que usar el cubrebocas es, en cierto sentido, admitir que se trata de un problema de salud muy grave, y no estoy seguro de que él todavía comprenda o crea eso en el fondo de su corazón”, dice John Bolton a CNN en entrevista con Andrés Oppenheimer.