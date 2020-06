El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton aseguró que el presidente Donald Trump pidió a su homólogo chino, Xi Jinping, que lo ayudara a ganar las elecciones presidenciales de este año. La afirmación de Bolton provino de un extracto de su libro The Room Where It Happen, del cual CNN obtuvo una copia el miércoles. Trump acusó a Bolton de violar la ley al publicar información clasificada en su obra. LEE: Trump le pidió al presidente de China que lo ayudara a ganar las elecciones de 2020, afirma Bolton en su nuevo libro