“No creo que él reconozca la amenaza a los intereses estadounidenses en América Latina por parte de actores externos como Rusia y China. Creo que se le ha explicado esa amenaza en el contexto de Venezuela en particular, y ha dicho que necesitamos sacar a los rusos y los chinos, por ejemplo. Pero luego no lo hace. Entonces, como en muchas otras áreas, debido a que no está guiado por una filosofía o una estrategia, se vuelven comentarios anecdóticos y episódicos que no son desarrollados de forma persistente y consistente. Y al final lo que eso hace es dejarnos con políticas debilitadas e inadecuadas en muchas áreas”, respondió el exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton a Andrés Oppenheimer sobre qué fue lo que más le habría soprendido de Trump al hablar sobre Latinoamérica.