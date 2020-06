John Bolton asegura que el presidente Donald Trump insistía en opciones militares para Venezuela y decía que Juan Guaidó era débil, al contrario que Nicolás Maduro. En su libro The Room Where it Happened, el exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos habla además de una llamada de Trump a Vladimir Putin para discutir sobre Venezuela y el temor de más sanciones para el país latinoamericano que pudieran perjudicar a petroleras estadounidenses, entre otros temas. LEE: Lo que descubrimos con el sorprendente relato de John Bolton de cuando trabajaba con Trump