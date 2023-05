"No me siento boicoteado por Hollywood porque no pienso en ello", dijo Johnny Depp habló sobre Hollywood en Cannes. El actor expresó estas palabras tras recibir una calurosa ovación de 7 minutos de su nueva película en el Festival de Cine de Cannes. Johnny Deep interpretará al antiguo rey de Francia Luis XV en la película "Jeanne du Barry". Depp también habló sobre el conflicto judicial que tuvo con su exmujer Amber Heard.