Jorge Rodriguez pide prisión para María Corina Machado y Edmundo González

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo: “Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron. Y cuando digo jefes no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que estás intentando imponer en Venezuela”.