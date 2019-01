“Este recibimiento apoteósico que me hacéis todos, este cariño que me mostráis me llena de orgullo […] he trabajado en otros muchos lugares periodísticos pero esta sensación de hogar, de estar juntos, solamente la he tenido en CNN”, dice nuestro corresponsal José Levy en entrevista con Camilo mientras celebra sus 30 años de carrera en esta cadena. Más temprano, Levy compartió sus anécdotas con estudiantes de periodismo y ciencias políticas en Miami: “al ver su entusiasmo uno siente que tenemos futuro”.