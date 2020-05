José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud de México, explica que la declaratoria de fase 3 de la pandemia en México no implicará una restricción a la movilidad ciudadana, en parte debido a la respuesta satisfactoria de la población para quedarse en casa. No obstante, el funcionario dijo que se trabaja un plan con la Secretaría del Trabajo para sancionar centros de trabajo no considerados esenciales que permanecen abiertos.