Manager de los White Sox dice que Josh Donaldson le dijo un comentario racista a Tim Anderson

Durante la victoria del sábado, de los Yankees de Nueva York por 7-5 sobre los White Sox de Chicago, el tercera base de los Yankees Josh Donaldson, que es blanco, hizo un comentario racista al campocorto de Chicago Tim Anderson, que es negro, según dijo a los periodistas el manager de los White Sox, Tony La Russa. "Hizo un comentario racista y eso es todo lo que voy a decir", dijo La Russa a los periodistas después del juego y agregó que la acusación es "tan fuerte como parece". Anderson, que jugó sus siete temporadas de Grandes Ligas en Chicago, dijo que Donaldson lo llamó "Jackie" (Robinson) de una manera irrespetuosa. "Él estaba tratando de llamarme Jackie Robinson, algo así como '¿Qué pasa, Jackie?'", dijo Anderson después del partido. "No bromeo así. Realmente no estaba molestando a nadie hoy, pero hizo el comentario y fue una falta de respeto. No creo que fuera necesario". Jackie Robinson fue el primer jugador negro en llegar a las ligas mayores. Raúl Sáenz te cuenta las reacciones de este caso.